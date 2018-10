Caos treni: ritardi e soppressioni

Disagi dovuti a un incendio a Milano Lunedì da dimenticare per i pendolari bergamaschi: si segnalano ritardi e soppressioni per i treni in direzione Milano. Quelli partiti sono sovraffollati.

Incastrati sulle scale, in piedi a pochi centimetri uno dall’altro, i più fortunati seduti sperando di riuscire a scendere dal treno senza dover scavalcare nessuno. Un lunedì particolarmente difficile per i pendolari bergamaschi, alle prese con ritardi e soppressioni dei treni in direzione Milano. Stavolta i problemi non sembrano essere dovuti all’organizzazione di Trenord, ma sono conseguenza di un incendio scoppiato domenica sera in un capannone alla Bovisasca, nella zona Nord di Milano. L’intervento dei vigili del fuoco, come scritto sul sito ufficiale di Trenord, causa ritardi sulla linea. Alcune corse sono state soppresse e i pendolari hanno dovuto “incastrarsi” nelle carrozze partire regolarmente verso il capoluogo lombardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA