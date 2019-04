Capriate-Trezzo: ponte chiuso, tutti in A4

Sindaci, i lavori non erano rinviabili Nelle ore di punta, lo stop al viadotto stradale ha riversato colonne di veicoli su quello autostradale. E lunedì riaprono le scuole. Fasce orarie più estese per passare a piedi.

Sono finalmente partiti i lavori per la sostituzione dei giunti del ponte stradale sull’Adda fra Trezzo e Capriate. E subito i disagi, soprattutto in A4. Per «bypassare» il viadotto chiuso, c’era solo una strada: riversarsi in autostrada. E così, in alcune fasce orarie, non sono mancati incolonnamenti in uscita al casello di Capriate.

C’ è chi si è lamentato apertamente, postando su Facebook foto in cui si vedono veicoli in coda sulla carreggiata ancora prima di prendere la rampa d’uscita che poi porta alla barriera per il pagamento del pedaggio. E questo ha pesantemente influito sui tempi di percorrenza del breve tratto di autostrada appunto fra Trezzo e Capriate.

