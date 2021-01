Carobbio, testa incastrata nella sedia

Soccorso bimbo di 5 anni, sta bene I Vigili del Fuoco sono intervenuti all’interno di un’abitazione per un intervento delicato che fortunatamente non ha avuto conseguenze per il piccolo.

I Vigili del Fuoco di Bergamo sono intervenuti a Carobbio degli Angeli, in via Madonna dei portici, per soccorrere un bimbo di 5 anni, di origine senegalese che era rimasto incastrato con la testa in una sedia, infilata tra la seduta e la sbarra orizzontale. Il bambino stava bene ed è stato calmissimo, coraggioso e collaborativo.

Tutto si è risolto nel migliore dei modi. A chiamare i soccorsi la madre.

