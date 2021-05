Castelli e borghi medievali, il 2 e 6 giugno tornano le visite guidate: ecco dove Mercoledì 2 giugno e domenica 6 giugno riprendono le «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali». Necessarie la prenotazione e la mascherina, le visite guidate si svolgeranno in piccoli gruppi per evitare assembramenti.

«Pianura da Scoprire» comunica che riprendono mercoledì 2 giugno e domenica 6 giugno le «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali», con tante località sparse nel cuore della media pianura lombarda. Nel rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore, si potrà tornare a riscoprire tanti luoghi, spesso vicino casa, che raccontano la nostra grande storia, le gesta e imprese di condottieri medievali, guerre e battaglie, ma anche arte, cultura e per chi vuole tradizioni e prodotti tipici. A pochi chilometri da Milano, Bergamo e Brescia, una dozzina di realtà saranno di nuovo disponibili ad accogliere visitatori, in attesa che gli oltre venti castelli e borghi del circuito possano tutti riaprire in sicurezza.

Sarà necessaria la prenotazione, la mascherina, per evitare assembramenti le visite guidate si svolgeranno in piccoli gruppi per consentire il distanziamento interpersonale di un metro. Saranno messe in atto tutte le condizioni volte a favorire le attività, avendo la massima cura e attenzione della sicurezza e salute di tutti.

INDICAZIONI GENERALI PER LE VISITE

- obbligo di prenotazione almeno 24 ore prima della visita

- La prenotazione si considera conclusa solo a ricevimento della conferma. Troverete tutti i recapiti per la prenotazione nel dettaglio di ogni realtà

- gruppi contingentati

- obbligo di indossare la mascherina

- obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro

MERCOLEDI’ 2 GIUGNO

Località aperte:

Cavernago – Castello

Malpaga (fraz. di Cavernago) – Castello di Malpaga

Martinengo – Borgo medievale

Pagazzano – Castello

Pandino – Castello

Pumenengo – Castello

Solza – Castello: in aggiornamento

Treviglio – Centro storico e museo verticale

Trezzo sull’Adda – Castello

DOMENICA 6 GIUGNO

Località aperte:

Malpaga (fraz. di Cavernago) – Castello di Malpaga

Martinengo – Borgo medievale

Pagazzano – Castello

Pandino – Castello

Pumenengo – Castello

Treviglio – Centro storico e museo verticale

Trezzo sull’Adda – Castello

Tutti i dettagli sui costi dei biglietti e le prenotazioni su www.pianuradascoprire.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA