Al cellulare in moto (Foto by Foto Giavazzi)

Cellulare e cuffie in motorino

A Bergamo quasi trecento multe In tutto i vigili hanno redatto 289 verbali per altrettante violazioni e sottratto 177 punti alle patenti.

Usare il cellulare con le mani, ma anche le cuffie per sentire la musica. Oppure taroccare il motore. E, ancora: esercitarsi alla guida in zone trafficate e non in quelle poco frequentate, come invece prevede il Codice della strada. Queste le principali sanzioni comminate durante l’estate dalla polizia locale ai conducenti di motorini in città. In tutto i vigili hanno redatto 289 verbali per altrettante violazioni e sottratto 177 punti alle patenti. Fermati o sequestrati 51 veicoli a due ruote.

