Riapre la Litoranea dopo la caduta massi

Il Giro d’Italia Under 23 cambia percorso Quattro chiusure in meno di due settimane per la Litoranea del lago: riaperta nel pomeriggio di sabato 9 giugno. Ecco il nuovo percorso del Giro.

Quattro chiusure in meno di due settimane, transito vietato, a causa di frane e smottamenti vari, per sei giorni su tredici. Ha riaperto nel tardo pomeriggio di sabato 9 giugno la Litoranea del lago dopo che venerdì 8 giugno, attorno alle 19, la strada è stata chiusa fra Castro e Riva di Solto a causa di una scarica di massi arrivata sulla strada in località Gré, nel comune di Solto Collina, nello stesso punto in cui un masso, ad aprile, aveva messo in forse la Sarnico Lovere Run.

Intanto anche il percorso del Giro d’Italia Under 23, subirà un cambio di percorso proprio per i problemi alla rivierasca occidentale del lago d’Iseo. Su ordinanza della Prefettura lunedì 11 giugno passerà per Mornico, Palosco, Martinengo, Ghisalba e di nuovo Mornico (da ripetere due volte), Villa Landri (Costa di Mezzate), Grumello del Monte, Tagliuno, Villongo e Sarnico. La quarta tappa prenderà il via a Mornico intorno alle 11.35 e proseguirà dopo 117,3 km i 1.744 metri di Passo Maniva (Brescia). Il sindaco di Sarnico, Giorgio Bertazzoli, ha avvisato la cittadinanza del cambio di programma anche con un post su Facebook.

