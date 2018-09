Chiusura del ponte di Calusco

Ecco tutti i nuovi orari dei treni Trenord ha comunicato i nuovi orari dei treni diretti a Milano dopo la chiusura del ponte sull’Adda tra Calusco e Paderno. Le corse sono state aggiornate nel giro di poche ore dopo la decisione improvvisa di chiudere a causa di «urgenti e improcrastinabili interventi di manutenzione straordinaria».

Su L’Eco di Bergamo in edicola domenica 16 settembre un ampio servizio di tre pagine con gli ultimi aggiornamenti sulle cause che hanno portato alla chiusura, le previsioni dei lavori e il racconto degli abitanti. Qual è la principale conseguenza della chiusura? Lo spiega Trenord nella prima riga della comunicazione ufficiale inviata alla stampa: la linea Milano-Monza-Carnate-Bergamo, come annunciato, risulta divisa in due parti a valle e a monte del ponte interrotto. Per i pendolari si annunciano tempi molto difficili.

Ecco come saranno i nuovi orari.

