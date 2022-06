Cinema, teatri e palasport: addio alle mascherine. Resta l’obbligo su treni e bus

Dal 16 giugno le mascherine saranno raccomandate ma non più obbligatorie nei cinema, teatri e palazzetti dello sport e agli esami di maturità. Resta invece l’obbligo sui mezzi di trasporto, con la probabile esclusione dei voli, e nei presidi sanitari, comprese le Rsa. Il decreto approvato oggi in Cdm andrà in Gazzetta nei prossimi giorni. Nel frattempo il ministro Speranza firmerà in serata un’ordinanza ponte identica alle disposizioni del Cdm per consentirne immediata vigenza.

La Cei: a Messa sono «raccomandate»

Nuovo allentamento delle misure Covid anche per la Chiesa cattolica, in linea con quanto deciso dal governo. Possono tornare ad essere usate le acquasantiere, vuote da due anni, e si torna anche alle processioni per l’offertorio. A Messa le mascherine non sono obbligatorie ma «raccomandate». La Conferenza Episcopale Italiana ha scritto a tutti i vescovi aggiornando le disposizioni. «È importante ribadire che non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo al Sars-Cov-2», dice in premessa la Cei. «Si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le mani all’ingresso dei luoghi di culto», è l’altro suggerimento come anche si consiglia ai sacerdoti di indossare la mascherina e a igienizzare le mani prima di distribuire la Comunione. Nella celebrazione dei Battesimi, delle Cresime, delle Ordinazioni e dell’Unzione dei Malati si possono effettuarle senza l’ausilio di strumenti. «I singoli vescovi, nella considerazione delle varie situazioni e dell’andamento dell’epidemia nel loro territorio, possono adottare provvedimenti e indicazioni particolari»precisa la Conferenza episcopale italiana.