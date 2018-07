Cinquant’anni di fiori sul viale

«Ora vendo il mio chiosco» In vendita il chiosco di viale Papa Giovanni vicino alla chiesa delle Grazie: in pensione lo storico fiorista Aquilino Zanchi.

Da un paio di giorni il centro di Bergamo bassa è meno colorato e meno profumato: ha chiuso per ferie il chiosco di vendita fiori e piante nei pressi dell’edicola, in viale Papa Giovanni 5, adiacente alla chiesa della Madonna delle Grazie. Un chiosco che per ben 50 anni Aquilino Zanchi, nato il 19 ottobre 1947, ha curato, servendo con gentilezza tantissimi clienti. «Sono un po’ stanco – afferma Aquilino – dopo tanti anni di lavoro nella serra che ho a Gorle. Ho dato incarico a un’agenzia di mettere sul mercato la mia attività. Penso sia ora di stare a casa. Ho cominciato a lavorare che avevo i calzoni corti, facevo le elementari: per mangiare l’anguria e avere una piccola mancia a fine settimana, durante le vacanze andavo ad aiutare il floricoltore Pievani a Redona».

