Circonvallazione a Bergamo, è il caos. Mattinata nera in città, disagi anche nel pomeriggio - Foto e video

Le foto sono esplicative. Numerose le segnalazioni di caos e rallentamenti per tutta la mattinata del 21 marzo. Non ci sono incidenti segnalati, le cause sono i cantieri presenti in città, nelle zone delle code e nelle aree limitrofe.

Molti i lettori che hanno segnalato i disagi: tra questi una nostra lettrice che evidenzia problemi allo svincolo di via Grumellina, con un nuovo cantiere attivo dalla sera di lunedì 20 marzo. Qui lo svincolo è stato completamente chiuso e resterà tale fino al 21 aprile per lavori di posa delle barriere fonoassorbenti.

Le segnalazioni I lavori al rondò dell’A4 inoltre stanno causando pesanti ripercussioni sul traffico di alcuni punti nevralgici della città. Uno di questi, che negli ultimi giorni ha causato ingorghi in uscita dal capoluogo, è senza dubbio l’asse che da via Gavazzeni conduce verso via Carnovali.

Qui le code sono diventate la normalità e negli orari di punta, sia la mattina che nel pomeriggio, anche la nuova rotonda alla Malpensata risulta completamente bloccata. Stesso discorso vale per via Quarenghi bassa, considerata la mole di traffico che da via Paleocapa svolta verso la Malpensata.

I lavori allo svincolo autostradale proseguono a ritmo sostenuto, anche se serviranno ancora mesi per vedere la conclusione dell’opera, prevista tra circa un anno e mezzo. Nel frattempo il restringimento delle carreggiate causa lunghi incolonnamenti sulla Circonvallazione e, come detto, in via Gavazzeni e strade limitrofe, anche perché qui si riversa il traffico di tutti coloro che cercano un’alternativa per scampare agli incolonnamenti. E negli orari più caldi il fenomeno si registra anche nel senso contrario di marcia, verso Boccaleone. All’attuale situazione di forti difficoltà viabilistiche, si sommerà a breve anche l’inizio dei lavori per la realizzazione della nuova rotonda tra via Carnovali e via Autostrada.