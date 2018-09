Cisa, auto si incastra sotto un camion

Muore donna bergamasca, grave il marito La donna aveva 71 anni e viaggiava con il marito che è in gravi condizioni.

Terribile incidente verso alle 13 di mercoledì 19 settembre in Autocisa, all’altezza di Medesano. Per cause ancora non note, un’auto ha tamponato e si è incastrata sotto a un camion che trasportava gesso. Una donna bergamasca di 71 anni è morta sul colpo e il marito è in gravissime condizioni in ospedale.

Sul posto è subito giunta un’ambulanza e un elicottero, oltre ai vigili del fuoco e la polizia stradale.

