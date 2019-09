Fulvio Gambirasio in occasione della conferenza stampa in cui è stato presentato il torneo calcistico «La passione di Yara»

Cittadella dello Sport di Bergamo

Sarà intitolata a Yara Gambirasio Sarà intitolata a Yara Gambirasio la Cittadella dello Sport di Bergamo. Ad annunciarlo è stato il padre Fulvio, durante la conferenza stampa di presentazione del quinto torneo di calcio «La passione di Yara» che si è tenuta a Palazzo Pirelli, a Milano.

«Il 23 settembre il complesso della Cittadella dello Sport di Bergamo verrà intitolato a Yara. Sarà un evento molto importante, ho avuto l’autorizzazione ad annunciarlo oggi» ha spiegato il padre della ginnasta tredicenne il cui corpo fu ritrovato il 26 febbraio 2011 in un campo a pochi chilometri da Brembate Sopra, il paese della Bergamasca dove la giovane viveva e da dove era scomparsa tre mesi prima. Per quel delitto è stato condannato all’ergastolo in via definitiva Massimo Bossetti.

«Io e mia moglie – ha chiarito Gambirasio – non volevamo assolutamente che l’intitolazione diventasse soltanto l’applicazione di una targa, un monumento o un’opera d’arte che poi fosse motivo di pellegrinaggio o accesso per curiosità. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto che questa intitolazione diventasse motivo di stimolo e sensibilizzazione per i ragazzi».

«Infatti ogni anno sarà istituita una borsa di studio da una commissione speciale, di cui io e mia moglie non faremo parte, che attribuirà un premio ai ragazzi che si distinguono in determinate passioni, non solo sportive».

La Cittadella dello Sport di Bergamo «è una bellissima struttura che deve diventare un esempio e deve essere allargata ad attività sociali e culturali. Vogliamo dare ai ragazzi un segno che le istituzioni ci sono» ha concluso Gambirasio, che parteciperà all’intitolazione con la moglie e il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

© RIPRODUZIONE RISERVATA