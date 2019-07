Minimarcia al via questa mattina, domenica 21 luglio, a Clusone (Foto by fronzi)

Clusone, in cammino con la Minimarcia

Una domenica tutta nerazzurra - Foto Pienone alla manifestazione con Berto il Castoro. Poi la tradizionale «scooterata» di motorini in arrivo da Bergamo organizzata dalla Curva Nord e nel pomeriggio, alle 17, la terza amichevole dell’Atalanta, in campo contro il Renate.

Domenica tutta nerazzurra oggi, 21 luglio, a Clusone. Questa mattina alle 10 ha preso il via la Minimarcia di Berto il Castoro, riservata a famiglie e bambini sul percorso di tre chilometri e mezzo con partenza e arrivo in piazza Manzù, accompagnata dalle majorettes di Selvino, dal Baghèt. Poi la tradizionale «scooterata» di motorini in arrivo da Bergamo organizzata dalla Curva Nord e nel pomeriggio, alle 17, la terza amichevole dell’Atalanta, in campo contro il Renate, che milita in serie C (biglietto 5 euro): la partita sarà trasmessa martedì alle 21 su «Bergamo Tv».

Infine la sera, dalle 19, street food e musica con l’Onda Nomade di nuovo nel centro storico per convincere i tifosi a rinunciare a qualche ora di colonna nel traffico per rimanere a vivere e conoscere la cittadina dell’Altipiano. Lunedì sarà invece la giornata dei Club Amici con cena finale all’Oratorio dopo l’allenamento e l’elezione della miglior vetrina nerazzurra. Martedì sarà l’ultimo giorno di ritiro in Val Seriana dell’Atalanta che, si dice, giovedì sera sarà presentata ai tifosi allo stadio di Bergamo nonostante i lavori in corso alla Curva Nord (le foto sono di Giuliano Fronzi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA