Comuni virtuosi, sbloccati 37 milioni Scopri quanto può spendere il tuo paese

Comuni virtuosi, sbloccati 37 milioni

Scongelate risorse per 99 paesi. Le cifre più alte a Osio Sotto, Chiuduno e Grassobbio.

Quei soldi già c’erano, ma stavano sostanzialmente congelati. La boccata d’ossigeno è però arrivata, accompagnata ora anche dai numeri, fondamentali per programmare il futuro. Sono gli «spazi finanziari» concessi ai Comuni per il 2018, dopo le richieste avanzate durante lo scorso anno: non fondi «cash» che piovono dall’alto, ma la possibilità di spendere risorse già possedute e accantonate, in relazione a specifici obiettivi.

Con la legge di bilancio licenziata dal Parlamento nel dicembre del 2017, l’incremento è sensibile e importante anche per la Bergamasca, perché le cifre precise che saranno poi ufficializzate con la pubblicazione dei decreti, interessano 99 delle 243 amministrazioni locali orobiche, compresa la «new entry» Torre de’ Busi: in totale, si sono «liberati» spazi finanziari per 37,757 milioni di euro, di cui 10,072 (pari al 27%) per l’edilizia scolastica e 2,386 per l’impiantistica sportiva

