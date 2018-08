Con vestito da sposa e scarponcini

Dopo le nozze la «fuga» in rifugio Roberta e Mauro hanno pronunciato il fatidico sì e poi senza quasi cambiarsi sono saliti a piedi al rifugio Balicco in Alta Val Brembana.

Maria Silvia, la rifugista del Balicco, li ha fotografati e postati su Facebook. Sono Roberta e Mauro due neo sposi che appena pronunciato il fatidico sì, non hanno nemmeno tolto i vestiti da cerimonia e sono fuggiti in vetta, al fresco dei 2000 metri del rifugio Balicco in Alta Val Brembana a Mezzoldo a pochi chilometri dal Passo San Marco. Le foto li colgono nell’atto di salire mano nella mano dal ripido sentiero che porta al rifugio e poi arrivati alla meta sorridenti e festosi. Roberta indossa ancora il vestito bianco da sposa ma, tolte le scarpe da cerimonia, le ha sostituite con un bel paio di scarponi. Una passione per la montagna che hanno voluto ribadire e celebrare anche nel giorno che ha sancito la loro unione. Auguri anche da parte della redazione.

Sposi al rifugio Balicco

Roberta con vestito da sposa e scarponi

