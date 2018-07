«Controlla chi ha visitato il tuo profilo» Attenzione al virus che invade i social

«Controlla chi ha visitato il tuo profilo»

Che non si possa controllare chi ha visitato un profilo è cosa nota da tempo, ma è difficile resistere alla tentazione del virus che sta circolando su Facebook negli ultimi giorni. Nel post si vedono alcune immagini di amici, prese a caso tra gli amici, e inserite in una foto che viene pubblicata automaticamente sul profilo. In realtà non esiste nessuna app social che riesce a controllare chi ha visitato il proprio profilo. Quello che sta spopolando sotto forma di pubblicazioni automatiche, e che molti avranno notato nelle loro bacheche, è un virus. È pericoloso? Potenzialmente sì, perché cliccando si concede l’accesso ai propri dati. Quindi meglio resistere alla tentazione.

