Controlli a Dalmine il sabato sera

Cocaina e alcol: ritirate 5 patenti Controlli della Polizia stradale nella notte di sabato sulla ex statale 525: fermati 34 veicoli.

Ritirate cinque patenti e decurtati 50 punti della patente di guida dopo i controlli sull’abuso di alcol e droghe della Polizia stradale di Bergamo. I controlli sono avvenuti nella notte di sabato 22 settembre tra l’una e le 7 di mattina sulla ex statale 525 a Dalmine. In campo tre equipaggi della Stradale con il vice comandante Paolo Tosi e da un ufficio mobile della Questura con il medico capo Mariangela Violante oltre a un equipaggio di supporto. Un 53 enne è stato trovato sotto effetto di cocaina mentre per altre tre persone il tasso alcolemico è risultato oltre i limiti consentiti. In tutto i controlli hanno interessato 34 veicoli e 40 persone: multe anche per mancanza di cinture di sicurezza, patenti e dispositivi in regola a bordo delle vetture.

