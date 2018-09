Costa Volpino, cade in bici

74enne grave, in volo l’elisoccorso È successo verso le 12 in via Zocchi: in azione i soccorsi a Costa Volpino.

Grave incidente nella mattinata di lunedì 18 settembre a Costa Volpino. Un uomo di 74 anni è stato trasportato dall’elicottero in gravi condizioni al Papa Giovanni di Bergamo. Sarebbe caduto dalla bicicletta in via Zocchi. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Blu di Lovere.

