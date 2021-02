Covid, 1.515 nuovi positivi in Lombardia

A Bergamo 50 casi. Oltre 27 mila i tamponi I dati regionali nel bollettino di domenica 7 febbraio. Il rapporto positivi/tamponi è al 5,4%. Diminuiscono i ricoverati nei reparti: -73. In terapia intensiva 4 ricoveri in più. Le vittime sono 58.

A fronte di 27.624 tamponi effettuati, sono 1.515 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (5,4%). È quanto riporta il bollettino emesso domenica 7 febbraio dalla Regione. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-73), mentre in terapia intensiva si registra un aumento di 4 unità. I guariti/dimessi sono 926, per un totale di 473.192 da inizio pandemia. I decessi sono 58, il che porta il totale a 27.453. Per quanto riguarda le province, a Brescia si registrano 430 nuovi positivi, seguita da Milano con 392 di cui 141 in città. A Monza i casi segnalati sono stati 130, a Mantova 91, a Como e Pavia 78, a Varese 73, a Cremona 54, a Bergamo 50, a Lecco 43, a Lodi 36 e a Sondrio 27.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 27.624 (di cui 22.606 molecolari e 5.018 antigenici), totale complessivo: 5.879.680

- i nuovi casi positivi: 1.515 (di cui 109 «debolmente positivi»)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 473.192 (+926), di cui 3.297 dimessi e 469.895 guariti

- in terapia intensiva: 358 (+4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.467 (-73)

- i decessi, totale complessivo: 27.453 (+58)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 392 di cui 141 a Milano città;

Bergamo: 50;

Brescia: 430;

Como: 78;

Cremona: 54;

Lecco: 43;

Lodi: 36;

Mantova: 91;

Monza e Brianza: 130;

Pavia: 78;

Sondrio: 27;

Varese: 73.

