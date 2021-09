Covid, accesso libero ai vaccini per i ragazzi di età 12-19 anni Lo ha comunicato l’Ats di Bergamo che ha previsto accesso libero in tutti gli hub vaccinali della provincia da lunedì 6 a domenica 12 settembre.

Da Lunedì 6 a Domenica 12 settembre, per i ragazzi della fascia di età 12-19, sarà attivo l’accesso libero senza prenotazione nei centri vaccinali Covid-19 di:

- Chiuduno

- Clusone

- Dalmine

- Zogno*

- S. Omobono Terme*

Documenti necessari carta d’identità a e tessera sanitaria. I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci, muniti del Consenso Informato.

* nei centri di Zogno e Sant’Omobono Terme non sarà disponibile pediatra in presenza, tuttavia sarà garantito ai medici vaccinatori numero telefonico dedicato di pediatra ospedaliero per consulenza da remoto.

