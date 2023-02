Covid, ancora in calo i nuovi casi scesi dell’11% in 7 giorni

Sempre su scala regionale, nella giornata di giovedì 23 febbraio – ultimo dato disponibile – risultavano in totale 209 ricoverati: erano 196 il giovedì precedente. In questi ultimi sette giorni, però, si è registrata una ulteriore flessione dei pazienti nelle Terapie intensive: ora sono solamente 8 i pazienti in rianimazione in tutta la regione, contro i 22 del giovedì precedente; è uno dei dati migliori da inizio pandemia, considerato che il numero minimo di pazienti nelle Terapie intensive lombarde è stato di 7 unità (dato segnalato il 31 luglio 2020, poi il 26 e il 27 settembre 2022). Per fare un parallelo, nel picco della prima ondata si arrivò a 1.381 lombardi in Terapia intensiva (e a un totale di 13.328 pazienti complessivi, tra rianimazioni e reparti ordinari), il 23 febbraio 2021 in Terapia intensiva c’erano 408 pazienti, il 2023 febbraio 2022 ne risultavano ancora 130.