Covid, in Lombardia 177 nuovi positivi

con 8 mila tamponi. A Bergamo 5 casi L’aggiornamento di lunedì 26 luglio nel report della Regione. Tasso di positività al 2%. Stabili i ricoveri.

A fronte di 8.606 tamponi effettuati, sono 177 i nuovi positivi (2%) al coronavirus in Lombardia. È quanto si legge nel report della Regione di lunedì 26 luglio. Sul fronte dei ricoveri, la situazione è sostanzialmente stabile, con un paziente Covid in più in terapia intensiva e uno in più negli altri reparti. Sul territorio regionale si registra un decesso.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 8.606, totale complessivo: 12.359.115

- i nuovi casi positivi: 177

- in terapia intensiva: 28 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 151 (+1)

- i decessi totale complessivo: 33.817 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 66 di cui 42 a Milano città;

Bergamo: 5;

Brescia: 16;

Como: 8;

Cremona: 15;

Lecco: 2;

Lodi: 2;

Mantova: 8;

Monza e Brianza: 19;

Pavia: 8;

Sondrio: 4;

Varese: 4.

© RIPRODUZIONE RISERVATA