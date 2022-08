Covid, in Lombardia ricoveri ancora in calo. A Bergamo 575 nuovi positivi

A fronte di 34.734 tamponi effettuati, sono 5.369 i nuovi positivi (15,4%). È quanto si legge nel report regionale di giovedì 4 agosto. Continuano diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-11) e nei reparti (-54). I decessi sono 31, per un totale di 41.664 da inizio pandemia.

Le province

I nuovi casi per provincia: Milano: 1.426 di cui 522 a Milano città; Bergamo: 575 ; Brescia: 793; Como: 286; Cremona: 253; Lecco: 152; Lodi: 138; Mantova: 341; Monza e Brianza: 427; Pavia: 335; Sondrio: 92; Varese: 412.

L’aggiornamento sulle quarantene

Ats ha diffuso invece i dati sulle quarantene nella Bergamasca. I soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) sono 6.384, quelli in auto sorveglianza (contatti) sono 99.