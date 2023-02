Covid, mercoledì cinque pagine su L’Eco: storie, ricordi e il parere degli esperti

Le voci e i ricordi di chi ha perso uno dei propri cari. Le storie di chi è sopravvissuto, ma di quei mesi trascorsi in ospedale, magari restando a lungo anche in terapia intensiva, conserva un ricordo nitido quanto doloroso. La gara di solidarietà per le bombole d’ossigeno e per allestire i Covid hotel. A distanza di tre anni il Covid ha lasciato un segno indelebile. Basti citare, una cifra, quella dei 4.581 morti ufficiali che salgono sopra i 7mila se si considerano quelli reali.