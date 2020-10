Covid, nessuna regione a zero casi Si valuta la proroga dell’emergenza

Covid, nessuna regione a zero casi

Il governo, a quanto si apprende da fonti dell’esecutivo, starebbe valutando l’ipotesi di una proroga dello stato di emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio, ovvero a un anno esatto dalla prima messa in campo della misura in seguito alla pandemia. La proroga al momento scade il 15 ottobre ma il perdurare dell’emrgenza ha suggerito agli esperti del Cts di allungare i tempi dello stato di emergenza. Il dossier è finito sul tavolo della riunione dei capi delegazione con il premier Giuseppe Conte tenutasi dopo il Consiglio dei ministri di mercoledì 30 settembre in tarda serata. Nel corso della riunione e del precedente Cdm, si apprende ancora, si è parlato anche di come sensibilizzare gli italiani sulla app Immuni. E dal capodelegazione M5S Alfonso Bonafede è stata lanciata un’idea: una maratona tv per invitare gli italiani a scaricare l’applicazione sull’utilità della quale anche il capodelegazione Pd Dario Franceschini avrebbe posto l’accento.

