Vaccini Covid, 27 mila per sanitari e Rsa Ats Bergamo: in 89 paesi nessun caso

Vaccini Covid, 27 mila per sanitari e Rsa

Saranno 27 mila i primi vaccini Covid-19 per il territorio bergamasco, il più colpito nella prima fase della pandemia, destinati in via preliminare agli operatori sanitari, agli ospiti delle Rsa e al personale delle strutture sociosanitarie. Lo ha fatto sapere il direttore di Ats Bergamo, Massimo Giupponi, incontrando venerdì 11 dicembre in streaming i sindaci del territorio.

«È confermato che la gestione dipende direttamente dalla Protezione civile – ha spiegato Giupponi –. Tre le attività in corso in vista dell’importante appuntamento con il vaccino: sono state individuate le cinque centrali di distribuzione dei vaccini, a Treviglio, al Papa Giovanni XXII, a Piario, a Lovere e a Seriate; è stato avviato il monitoraggio sul personale disponibile nei territori per poter eseguire le vaccinazioni; si stanno individuando le sedi dove effettuare i vaccini: l’indicazione è di stare sul territorio. Non ci sono al momento indicazioni specifiche sui requisiti delle sedi. Verrà utile il lavoro effettuato sulle sedi esterne per le vaccinazioni antinfluenzali e per i tamponi rapidi».

Durante l’incontro è stato anche confermato il decremento dei casi Covid in provincia: «La curva pandemica è in discesa, i casi giornalieri continuano a calare così come il setting scuola è contenuto. L’invito resta però quello per la massima prudenza», così il dottor Alberto Zucchi sull’andamento della pandemia nel territorio di Bergamo. Ben 89 comuni sono con casi zero negli ultimi sette giorni. L’Rt è consolidato sotto l’1. L’attività di ricovero sta andando bene. Restano alcuni problemi nella Bassa e l’Alto Sebino da due settimane è risalito nell’area più critica. A livello comunale i due comuni più impegnativi sono Solto Collina e Torre Pallavicina. Sono in fase di risoluzione Villa d’Adda e Fara Gera d’Adda.

