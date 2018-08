Crowdfunding civico con Kendoo

Fino al 31 agosto per lanciare l’idea Progetti innovativi ad alto impatto sociale nel campo della cura e dell’assistenza a categorie fragili di popolazione, dell’accessibilità e delle connettività urbana, della qualità di vita dei cittadini: iniziative che verranno finanziate mediante un’iniziativa sperimentale di raccolta fondi, il primo Crowdfunding civico di Bergamo.

C’è tempo fino al 31 agosto per presentare le idee che potranno essere sostenute dal bando promosso dall’Associazione Bergamo Smart City and Community, in collaborazione con Sesaab - Media On - Kendoo, oltre al contributo di Comune di Bergamo e Ubi Banca.

Il crowdunding civico è una raccolta fondi che consente, tramite un portale digitale, di finanziare progetti di interesse pubblico presentati da soggetti privati in grado, tra le altre cose, di coinvolgere le loro community di riferimento. Ogni singolo cittadino, infatti, potrà decidere quanto donare e quale idea sostenere. A conclusione della campagna di raccolta fondi è previsto il sostegno dell’Associazione Bergamo Smart City and Community, ma solo per quei progetti che avranno raggiunto un finanziamento accertato attraverso il crowdfunding pari almeno al 60% del valore complessivo del progetto: il contributo in valore assoluto non potrà comunque mai superare i 10.000 euro. I progetti ammessi alla campagna di crowdfunding che non dovessero raggiungere il traguardo beneficeranno comunque della visibilità offerta dalla piattaforma online e delle attività di diffusione e comunicazione dell’iniziativa di crowdfunding promossa dall’Associazione Bergamo Smart City and Community. Possono partecipare al bando: Imprese profit e no profit regolarmente iscritte al registro delle imprese; organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato; organizzazioni iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale; organizzazioni iscritte all’albo nazionale delle ONG e Organizzazioni iscritte al registro delle Onlus. I requisiti di progetti, che dovranno restare nell’ambito della connettività, digital divide, accessibilità, welfare, sono: durata massima di realizzazione 12 mesi; evidente impatto sociale e di innovazione; meccanismo di ricompense secondo il modello “reward based”, per il quale si riconosce a chi dona una ricompensa di modico valore. I progetti presentati non dovranno aver ricevuto altri finanziamenti pubblici relativi alle medesime azioni. A individuare i vincitori sarà un’apposita commissione, che sceglierà i migliori, dando loro la possibilità di essere pubblicati online sulla piattaforma Kendoo per 45 giorni. A presiedere la commissione esaminatrice sarà l’ing. Salvatore Majorana, direttore del Parco scientifico tecnologico Kilometro Rosso, con lui Rodolfo Pinto per Bergamo Smart City e Community, Ferruccio Locatelli di FASE e rappresentanti di Kendoo, Ubi Banca, Comune di Bergamo e della rete PassWork.

