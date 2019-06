Cura dei linfomi, scoperta internazionale

per il team di specialisti di Bergamo Scoperto «per caso» il ruolo di alcuni recettori nella cura dei linfomi. Il risultato del gruppo di ricercatori del Centro di terapia cellulare dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, pubblicato su «Blood», apre importanti scenari nelle ricerche sul nostro sistema immunitario.

Grazie a un donatore con caratteristiche rarissime, a Bergamo un gruppo di ricercatori ha individuato per la prima volta in assoluto la presenza sui neutrofili della molecola CD16A, finora trascurata ma capace di influire sul successo della terapia. Il risultato, pubblicato su «Blood», apre importanti scenari nelle ricerche sul nostro sistema immunitario.

Per creare cure su misura contro i linfomi, i ricercatori sono impegnati a capire perché la stessa terapia su un malato funziona bene, su un altro meno, su un terzo per nulla. Questione di geni, ma non solo: serve andare oltre, capire quali recettori sono «espressi» dalle cellule del nostro sistema immunitario, perché il successo delle cure dipende in gran parte da loro. Josée Golay, responsabile delle attività di ricerca del Centro di terapia cellulare «Gilberto Lanzani», dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo – una vita dedicata a indagare come funzionano gli anticorpi monoclonali usati attualmente come farmaci per la cura di linfomi e altri tipi di tumore – ha fornito per la prima volta alla comunità internazionale dei ricercatori un’informazione importante, grazie a una scoperta inaspettata.

Josée Golay, responsabile delle attività di ricerca del Centro di terapia cellulare «Gilberto Lanzani», dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo

«Durante gli studi arruoliamo volontari sani disposti a sottoporsi a un semplice prelievo di sangue per studiare l’interazione degli anticorpi terapeutici con il nostro sistema immunitario. Uno di loro, come abbiamo scoperto successivamente, aveva una caratteristica molto rara: era un donatore “nullo”: non esprime cioè un particolare recettore del sistema immune, chiamato CD16B, normalmente espresso dai neutrofili, un importante tipo cellulare del sistema immune – spiega Golay che è anche responsabile delle attività precliniche (sperimentazione di laboratorio e gestione della qualità per le nuove terapie cellulari) di From, Fondazione per la ricerca Ospedale di Bergamo –. Questi donatori sani sono rarissimi. In questo modo abbiamo capito che alcuni effetti degli anticorpi in vitro non erano dovuti al CD16B ma a un altro recettore simile, il CD16A, che solitamente non viene preso in considerazione. Invece ora sappiamo che ha un effetto importante nella risposta del paziente a uno dei farmaci più utilizzati contro i linfomi».

La scoperta è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista dell’American Society of Hematology, «Blood», con un commento del professor Ronald Taylor dell’Università della Virginia, Stati Uniti. Il ruolo di questi recettori, infatti, apre nuovi scenari non solo in campo ematologico, ma in tutte le ricerche in cui il sistema immunitario gioca un ruolo fondamentale, ad esempio negli studi dedicati alle patologie autoimmuni dove i neutrofili hanno un’attività.

Alla scoperta ha lavorato un gruppo tutto «bergamasco» che ha riunito ricercatori del Centro di Terapia Cellulare «Gilberto Lanzani» dell’Asst Papa Giovanni XXIII, dell’Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma (Ail) - sezione Paolo Belli di Bergamo, che ha fondato e sostenuto il Centro di terapia cellulare fin dal 2003, e della From, Fondazione nata da una costola dell’ospedale di Bergamo e oggi importante centro di ricerca presieduto da Alberto Bombassei, patron di Brembo spa e del Kilometro Rosso. Fra i colleghi che con Golay hanno firmato il lavoro vi sono Martino Introna, Responsabile scientifico del Centro terapia cellulare «G. Lanzani», Asst Papa Giovanni XXIII, Rut Valgardsdottir, Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma (Ail) - sezione Paolo Belli, Gerta Musaraj, Damiano Giupponi e Orietta Spinelli dell’Unità di Ematologia, Asst Papa Giovanni XXIII. La ricerca ha goduto del supporto di Airc, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA