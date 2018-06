Dagli Usa viaggio sulle orme di zio Bob

Era il pilota dell’aereo precipitato nel ’44 Nel 1944 il disastro dell’aereo precipitato sul monte Menna: nello schianto morirono in 13. I nipoti del comandante Sloan a Oltre il Colle.

Dagli Stati Uniti a Oltre il Colle sulle tracce dello zio Bob, ovvero del comandante Sloan morto a bordo di «Lady Irene», l’aereo precipitato nel 1944. Nello schianto sul monte Menna morirono in 13. Ora i nipoti sono in Italia: a loro in dono pezzi del B24.

