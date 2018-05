Diocesi in festa per i preti novelli

Il video della celebrazione in duomo È una giornata di festa, per la Chiesa di Bergamo, che accoglie tre nuovi sacerdoti.

Quest’anno, poi, il giorno dell’ordinazione sacerdotale non poteva cadere in un momento più denso di significati per i tre diaconi che entrano a fare parte della grande famiglia della nostra Diocesi. La loro emozione è infatti ancora più grande, per la vicinanza a Papa Giovanni XXIII, la cui urna con le spoglie mortali si trova ancora all’interno della Cattedrale. Per don Luca Conti, 25 anni, della parrocchia di Santa Maria Assunta e Sant’Ippolito di Gazzaniga, don Gabriele Mazzoleni, 27 anni della parrocchia di San Gregorio di Cisano Bergamasco, e don Manuel Valentini, 26 anni, della parrocchia di San Martino Vescovo di Nembro, la solenne celebrazione è il coronamento di un lungo cammino di preparazione verso il sacerdozio, l’inizio della loro nuova vita da presbiteri che resterà per sempre impresso nella loro memoria.

Leggi di più su L’Eco di Bergamo in edicola domenica 27 maggio.

Per don Gabriele Mazzoleni, l’emozione di essere ordinato sacerdote accanto a Papa Giovanni XXIII ha un sapore ancora più particolare. A battezzarlo, un mese dopo la sua nascita, fu infatti Giovan Battista Roncalli, nipote di San Giovanni XXIII. Nativo di Bergamo, don Gabriele è cresciuto a San Gregorio di Cisano Bergamasco. Entrato in seminario nel 2005, ha poi proseguito il suo cammino di formazione nella comunità, studiando Teologia e accumulando una serie di esperienze, prima a Foppolo poi in città, in Borgo Santa Caterina e a Campagnola. Prima di approdare alla parrocchia di Redona, dove ha svolto la sua preparazione all’ordinazione, ha lavorato come educatore per due anni alla comunità minorile delle Suore Poverelle di Capriolo.

Don Luca Conti è nato invece ad Alzano Lombardo ed è entrato in Seminario nel 2007. Dopo la maturità ha intrapreso il percorso teologico, prestando servizio nelle comunità di Foppolo, Carona, Valleve e Grumello del Monte. Don Manuel Valentini è entrato in seminario in prima media e ha poi frequentato il liceo socio-psico-pedagogico e Teologia. Anche lui ha intrapreso il suo cammino nelle comunità di Foppolo, Carona, Valleve e Grumello del Monte.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

«Luca, Gabriele e Manuel hanno qualcosa in comune – scrive don Fabio Pesenti, direttore di Alere, bimestrale del seminario Diocesano di Bergamo, nel suo editoriale –: sono giovani, sono freschi di vita e di studi, hanno desiderio di spingere la loro vita in alto, promettono una stagione futura lunga e verdeggiante, come le foglie sui rami che sono tornate a colorare il panorama spogliato dall’autunno. Insieme però condividono con quelle foglie dei rischi. Anche la loro vita è e sarà sempre “esposta”: alle molte relazioni, ai numerosi impegni, a diverse problematiche, provocazioni e cambiamenti. Diventano preti con la consapevolezza che non potranno vivere sotto una campana di vetro per non correre rischi e intuiscono che solo così potranno testimoniare Gesù Cristo e il suo Vangelo». Al termine della solenne celebrazione, i nuovi sacerdoti sono attesi da una grande festa nelle rispettive parrocchie d’origine, dove già domenica, come da tradizione, potranno celebrare la loro Prima Messa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA