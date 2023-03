Disturbi alimentari, il cibo in palcoscenico: aderiscono 250 studenti

È cominciata la «Settimana lilla», iniziativa promossa da diverse associazioni di operatori e familiari per richiamare l’attenzione sul dilagare dei disturbi del comportamento alimentare : la Giornata nazionale in cui si celebra l’impegno per combattere anoressia e bulimia è il 15 marzo ma le iniziative, su tutto il territorio regionale e nazionale sono «spalmate» anche su altri giorni.

E anche nella Bergamasca sono molte le iniziative: l’evento «clou», organizzato dal centro per i disturbi del comportamento alimentare della Palazzolo e che vede un impegno di «promozione della prevenzione» nelle scuole perché è aperto agli studenti delle superiori, è uno spettacolo teatrale che si terrà sabato 11 marzo alle 10,30 nel teatro dell’Istituto Palazzolo in via don Luigi Palazzolo 66 a Bergamo. «Sono già state raccolte almeno 250 adesioni, è un evento che sta riscuotendo già molti consensi, spiega Chiara Cappelletti, responsabile del centro per i disturbi del comportamento alimentare della Palazzolo. Lo spettacolo si intitola «In Bilico». Per poter partecipare agli eventi, prenotarsi e ottenere altre informazioni si può visitare la pagina www.settimanalilla.it.