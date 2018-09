Domenica torna la StraBergamo

Ecco il percorso e le limitazioni al traffico Domenica 23 settembre si terrà a Bergamo la 42a Strabergamo. La partenza della corsa sarà in Piazza Matteotti e sul Sentierone, nei pressi della Chiesa di S.Bartolomeo, dove da venerdì 21 in serata verrà allestito il villaggio sportivo. Gli organizzatori prevedono un afflusso di 10.000 persone.

Il centro cittadino sarà pedonalizzato (il cosiddetto Sentierone allungato, con la chiusura di Viale Roma, nel tratto compreso da Porta Nuova e Vitt.Emanele – Tasca) dalle ore 8.00 alle 13.00 di domenica per consentire il passaggio degli atleti. La manifestazione di compone di due parti. La Prima alle ore 8.30 che vede la partenza di una gara agonistica a staffette, con direzione Via XX Settembre, via Broseta, via Nullo, via Statuto, via della Costituzione, via Borgo Canale, via Sylva, via Bassini, via Broseta ancora, parco Lochis per poi proseguire sui Colli, dove si unirà ai percorsi delle varie camminate non competitive.

L’arrivo poi è previsto in discesa da via Pignolo, lungo Via Tasso e di qui di nuovo al Sentierone.Le camminate partiranno alle ore 9.00 e si dirigeranno invece lungo Viale Vittorio Emanuele sino alla Porta Sant’Agostino e di qui nel cuore di Città alta e poi sui Colli. Durante le fasi di partenza e per almeno altri 30 minuti il viale sarà inibito al traffico e pertanto il Comune di Bergamo consiglia di non raggiungerlo durante la prima fase della corsa. Anche le camminate avranno arrivo da Via Tasso sino al Sentierone.

È evidente che il parcheggio sarà pertanto difficoltoso nelle zone centrali della città. L’accesso a Città Alta sarà chiuso ai non autorizzati già dalle ore 9.00. Il Comune di Bergamo consiglia, durante le fasi di gara, di circolare in città con i mezzi pubblici o con mezzi alternativi all’auto.

