«Don Fausto è sempre qui con noi»

Il ricordo nella Messa al Patronato Nella chiesa del Patronato di Bergamo sabato 22 agosto è stata celebrata una Messa in ricordo di don Fausto Resmini, sacerdote degli ultimi, morto lo scorso marzo a causa del coronavirus. Domenica 23 agosto, alle 10,30, un’altra Messa sarà celebrata a Sorisole.

Insieme nel ricordo di don Fausto. Sabato 22 agosto al Patronato San Vincenzo di Bergamo è stata celebrata una Messa per don Fausto Resmini, il «prete degli ultimi», morto lo scorso marzo a 67 anni a causa del coronavirus. Alle 18 sono arrivati in tanti nella chiesa e nel piazzale del Patronato per partecipare alla funzione, organizzata nel rispetto delle misure di distanziamento. La Messa è stata celebrata da don Davide Rota insieme agli altri sacerdoti del Patronato. «Cinque mesi fa – ha ricordato don Dario Acquaroli – in queste ore arrivava la notizia che le condizioni di don Fausto erano senza speranza e poi, nella notte, la notizia della sua morte. Essere qui oggi insieme è un’occasione per trovare forza e speranza, nella consapevolezza che don Fausto è sempre qui con noi».

Un momento della Messa

(Foto by Colleoni)

Don Davide Rota, nell’omelia, collegandosi alla domanda che Gesù ha rivolto ai discepoli: «Voi chi dite che io sia?», ha sottolineato che questa domanda «viene rivolta a tutti noi prima o poi nella nostra vita. Dare una risposta a questa domanda ci permette di scoprire la nostra identità, come don Fausto che a 19 anni ha scoperto che non voleva diventare avvocato - si era iscritto dalla facoltà di giurisprudenza - ma diventare prete. Dare una risposta a questa domanda ci permette anche di aiutare altre persone a scoprire chi sono loro».

Don Fausto Resmini era nato a Lurano, ma poi era cresciuto e si era formato al Patronato San Vincenzo sotto l’ala di don Bepo Vavassori, ereditandone lo spirito di accoglienza e di attenzione verso i più deboli. Ha fondato la Comunità don Milani di Sorisole, per il recupero di minori «difficili» che è diventata punto di riferimento di tutto il nord Italia. È stato per anni anche Cappellano del carcere. Proprio al Patronato di Sorisole - Comunità don Milani, domenica 23 agosto alle 10,30, è in programma un’altra Messa per ricordare don Fausto.

