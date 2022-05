Dopo il caldo torna il maltempo: temporali sulla Bergamasca - Video

Dopo il caldo, riecco il maltempo sulla provincia di Bergamo. Nel tardo pomeriggio di martedì 24 maggio si sono registrati i primi temporali, anche di forte intensità, con vento forte e grandine, alternati a schiarite. Per il momento non sono stati registrati danni gravi: in particolare, il vento ha fatto cadere alberi e rami sulle strade, come si vede nella foto qui sopra scattata a Treviglio in via 20 settembre, e la pioggia ha provocato qualche allagamento, come è accaduto a Seriate, nel sottopasso di via Marconi, dove la circolazione è stata interrotta. Gli interventi dei vigili del fuoco, per il momento, sono una decina.