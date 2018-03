Dopo il gelo, la pioggia e le buche

Segnala a L’Eco quelle più pericolose A Albino 20 auto danneggiate per una voragine che si è aperta sulla provinciale. Mandaci la foto delle buche più pericolose che incontri sulle strade che percorri ogni giorno.

Una vera ecatombe. Dopo il gelo e la pioggia sulle strade della nostra provincia sono comparse le buche e per i manutentori è molto difficile porvi rimedio in tempo debito. A Albino per esempio una voragine si è aperta sulla provinciale 671 duecento metri prima dell’uscita di Albino in direzione Clusone. Sono circa 20 le auto che sono state danneggiate, alcune hanno chiamato anche il carro attrezzi. Gomme squarciate come quella in foto. Mandaci le foto delle buche più grandi che trovi sulle strade che percorri ogni giorno.

