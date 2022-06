Dopo la pandemia torna la musica all’aeroporto di Orio al Serio

Il 21 giugno la Musica torna a essere protagonista anche negli aeroporti italiani. Dopo la sospensione del tradizionale appuntamento nel 2020 e 2021, in conseguenza della pandemia, Enac e Assaeroporti, insieme ai gestori aeroportuali, ripropongono la serie di concerti incentrata sul tema «Recovery Sound & Green Music Economy». L’edizione 2022 rappresenta, infatti, un momento simbolico di ripartenza per un settore tra i più colpiti dalla crisi innescata dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Gli allievi del Secco Suardo e del Conservatorio

Sacbo e l’Aeroporto di Milano Bergamo hanno aderito all’invito a organizzare, nella giornata di martedì 21 giugno, dalle 9 alle 18.30, un ricco programma di esibizioni musicali che saranno ospitate in diverse aree dell’aerostazione e vedranno coinvolti musicisti del Liceo «Paolina Secco Suardo», con strumenti a fiato, violini, pianoforte e chitarre classiche, alcuni giovani talenti del Conservatorio Gaetano Donizetti con quattro ex allievi di pianoforte del Maestro Marco Giovannetti: Elena Migliorini che eseguirà brani di Schumann, Rachmaninov, Satie, Janácek; Roberta Vorzitelli che proporrà brani di Bartok, Bach, Ligeti; Emanuele Vegetti che ha in programma musiche di Chopin, Mompou e Skrjabin; Daniele Guerra che ha scelto brani di Beethoven, Skrjabin e Rachmanioff.