Dopo le rapine, è caccia all’Audi

Task force anticrimine in provincia I carabinieri hanno aumentato i pattugliamenti intorno a ricevitorie, edicole e tabaccherie.

Dopo le due rapine di venerdì sera a Dalmine e Brembate e il furto a Pognano, è caccia all’Audio station wagon di colore scuro usata dai banditi. I carabinieri hanno intensificato i pattugliamenti intorno agli obiettivi «sensibili»: edicole, tabaccherie e ricevitorie. Venerdì la «banda dell’Audi» ha colpito tre volte nel giro di un’ora, mostrando grande spregiudicatezza.

Tutti a volto coperto, due erano armati di spranghe e uno di pistola quando, alle 18,45, hanno assaltato l’edicola di via Pio XII a Brembo di Dalmine e poco dopo la tabaccheria «Monique» di via Gorizia a Brembate poco prima delle due rapine, ha messo a segno un furto in abitazione in Verdi a Pognano.

