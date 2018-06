Due anni fa «Floating Piers» sul lago

Ora 10 milioni per lanciare il turismo La Regione Lombardia investe sullo sviluppo del Sebino con un co-finanziamento ai Comuni per il rilancio del turismo dopo l’evento mondiale di due anni fa.

A due anni dall’esperienza artistica di successo di «The Floating Piers» (18 giugno - 3 luglio 2016) che ha portato sul lago d’Iseo oltre un milione di visitatori e lo ha inserito al centro della scena della Land Art contemporanea, la Regione Lombardia investe sullo sviluppo del Sebino, destinando 10 milioni di euro come contributo di cofinanziamento per gli interventi di riqualificazione, valorizzazione e promozione, previsti dall’Accordo quadro di sviluppo Territoriale è per i quali è stata preventivata una spesa complessiva di circa 22 milioni di euro.

Quattro i principali obiettivi da raggiungere: lo sviluppo dell’attrattività turistica dell’area, la tutela ambientale e protezione del territorio, l’infrastrutturazione (attraverso l’avvio dello sviluppo di percorsi ciclabili e la messa in sicurezza delle strade provinciali interessate da fenomeni franosi e caduta massi) e la promozione del patrimonio culturale dell’area. In particolare, sono in provincia di Brescia i comuni di Iseo, Marone, Monte Isola, Paratico, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano), mentre in provincia di Bergamo sono Castro, Costa Volpino, Lovere, Sarnico, Parzanica, Predore, Riva di Solto, Solto Collina, Tavernola Bergamasca.

