È morto Oscar Piantoni

Lutto nel mondo del calcio Gandinese, si è spento mercoledì 20 giugno a 69 anni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Fu allenatore anche di Alzano e AlbinoLeffe.

Piantoni gandinese, 69 anni compiuti il 1° gennaio, era malato da qualche mese. Le sue condizioni si sono aggravate repentinamente nella serata di martedì 19 giugno e nonostante la corsa in ospedale non ce l’ha fatta. Lascia la moglie e due figli. Era stato allenatore di diverse squadre in provincia e anche fuori: Alzano, Albinoleffe ma anche Alessandria e Monza. Era rimasto nel mondo del calcio come l’osservatore fino alla scorsa stagione. L’ultimo saluto sarà celebrato a Gandino in una data è ancora da stabilire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA