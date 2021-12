Edoné: «Non è il momento di rischiare, ci teniamo e chiudiamo fino al nuovo anno» «Con il cuore in mano ci troviamo a prendere questa decisione, che comporta l’annullamento di tutti gli eventi e del Capodanno».

Da stasera compresa, 23 dicembre, lo spazio Edoné rimarrà chiuso fino al nuovo anno. «Con il cuore in mano – si legge in un comunicato stampa diffuso in serata – ci troviamo a prendere questa decisione, che comporta l’annullamento di tutti gli eventi e del Capodanno, programmati da passare insieme ». «È triste non poter passare le feste con la nostra famiglia allargata, ma è anche il nostro tentativo di proteggerla. Senza la nostra comunità noi non saremmo nulla, il minimo che possiamo fare è prendercene cura. Abbiamo tutti già sofferto troppo e questo non è proprio il momento di rischiare, anche se la nostra indole ci spingerebbe a cercare un’altra forma per continuare restando aperti.

«Speriamo che capiate la nostra scelta, in cui il senso di premura prevale sulla preoccupazione economica (non ve lo nascondiamo, soprattutto in questo periodo). Per venirci incontro, nel frattempo, ci sono sempre il nostro servizio delivery, Pony Burger, a cui ordinare da casa; oppure i pacchetti di Natale con il merchandise e le gift card, che si trovano sul nostro sito . Ci teniamo e chiudiamo. Ma solo fisicamente, perché noi siamo sempre qui, a volervi bene così».

