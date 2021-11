Escursionista in difficoltà recuperato con l’elicottero L’uomo era sul monte Cancervo in Val Taleggio. Altri soccorsi nel pomeriggio di domenica 7 novembre a Camerata Cornello e Branzi.

Domenica di interventi in montagna nella Bergamasca. Si sono concluse in tarda serata la ricerca e il salvataggio di un escursionista di 42 anni di Lecco che si era perso ed era rimasto incrodato sul monte Cancervo in Val Taleggio. Elisoccorso notturno, tecnici del soccorso alpino e Vigili del fuoco hanno lavorato dalle 17 alle 23 per individuarlo e raggiungerlo. Nel corso delle operazioni il personale è stato verricellato a terra a qualche centinaio di metri di distanza dal punto, particolarmente impervio, in cui era stato individuato. Durante le operazioni il velivolo ha anche raggiunto l’elibase di Bergamo per effettuare il rifornimento e una volta rientrato in Val Taleggio ha recuperato l’escursionista che era stanco ma in buone condizioni.

Altri interventi, tutti in codice verde, alle 14.50 a Camerata Cornello per una coppia (lei di 18 anni e lui di 22) sul sentiero che da Oltre il Colle scende lungo la Valle Parina. Pare che dapprima i due abbiano perso il sentiero, poi la ragazza non si è sentita bene ed è scivolata in un corso d’acqua. Il compagno di escursione è sceso a valle per avere campo col cellulare e chiamare il 112. Lui è stato raggiunto per primo e trasportato all’ospedale di San Giovanni Bianco, lei è stata portata al Papa Giovanni di Bergamo con l’elisoccorso di Como. A Branzi, alle 16.30, è stato infine soccorso un escursionista di 59 anni per un malore. Raggiunto dall’elisoccorso di Brescia è stato trasferito al Papa Giovanni.

