Ex Gasometro, rischio caos

per i lavori della rotatoria Il cantiere alla Malpensata è slittato a fine agosto e durerà due mesi. L’apertura dei lavori in coincidenza con la ripresa delle scuole: possibili intoppi alla viabilità.

Considerando i 24 anni di attesa cosa sarà mai un mese in più? Eppure proprio quel mese rischia di mettere in crisi la viabilità alla Malpensata. I lavori all’ex Gasometro infatti sono slittati a fine agosto e dureranno due mesi: il cantiere aprirà quindi proprio in coincidenza della ripresa delle scuole. La consegna del materiale potrebbe creare caos tra le vie don Bosco e Gavazzeni.

