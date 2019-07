Falsi rimborsi alla Fiera di Bergamo

«Ascom parte civile in un processo» Il Consiglio direttivo si riunirà il 17 luglio per decidere se costituirsi parte civile in un eventuale processo.

Ascom Confcommercio Bergamo ha convocato per mercoledì 17 luglio alle 17,30 nella sede dell’Associazione (via Borgo Palazzo 137) un Consiglio direttivo con all’ordine del giorno le vicende di Ente Fiera Promoberg.

Al Consiglio verrà sottoposta la richiesta di costituire Ascom come parte civile in un eventuale processo e di dare mandato agli avvocati per la tutela dell’Associazione. «Sottoponiamo questa richiesta al Consiglio direttivo per tutelare presidenti, consiglieri e associati Ascom esterni alla vicenda Promoberg» spiega il presidente Giovanni Zambonelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA