Felicita e Thomas, giovedì i funerali

Uildm: da noi a 16 anni, per noi era Tommy «È venuto da noi quando aveva sedici anni, aveva giocato anche per la nostra squadra di hockey in carrozzella: per noi è Tommy. E siamo tutti sconvolti sapendo cosa gli accaduto».

Edvige Invernici, volontaria e «anima» della Uildm, Unione italiana lotta alla distrofia muscolare di Bergamo, è stata informata della tragica morte di Thomas Arrigoni e della mamma Felicita sin dalle prime ore di martedì: «Anche se non lo vedevamo negli ultimi anni, seguivamo quello che faceva, perché il nostro fisioterapista non ha mai smesso di seguirlo . Ed è stato il nostro fisioterapista a capire che era successo qualcosa e a dare l’allarme. Non riusciamo a capacitarci, ma ci consola sapere che Thomas e la mamma erano seguiti in modo capillare da associazioni, Comune, Servizi sociali. Non erano soli: è capitato l’inimmaginabile ma non si deve pensare che fossero isolati, anzi. Basti pensare che sua madre Felicita ancora adesso era attivissima anche per noi: riusciva a vendere anche fino a mille biglietti per le nostre lotterie benefiche. E Thomas affrontava la sua malattia con grandissima lucidità, sin da quando era ragazzo: ricordo che un giorno ci disse che aveva scritto una poesia, sulla sua malattia, che voleva fosse messa nella sua bara. Poi, quando suo padre è morto a soli 50 anni, scelse invece di metterla in quella dell’amato papà – continua Edvige Invernici – . E dalla morte del papà, e con l’aggravarsi della malattia, lui aveva cominciato a fare una vita più ritirata. Ma non erano soli, anzi».

A Terno d’Isola, per esempio Thomas aveva frequentato per tanto tempo l’associazione «I Giovani della Luna» di Terno d’Isola, che hanno sempre collaborato con la sua famiglia, ed è stato anche segretario di questa associazione. Domani (giovedì, ndr) saranno in centinaia, tra conoscenti e amici, a portare l’ultimo saluto a lui e sua madre. I funerali saranno celebrati alle 10 di giovedì 4 luglio nella chiesa parrocchiale di Terno d’Isola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA