Ferragosto fortunato a Bergamo

Vincita di 138 mila euro al SuperEnalotto Vincita di 138 mila euro al Super Enalotto in un bar tabacchi di via don Bosco: rimane in gioco però il Jackpot di 27,6 milioni.

Non ci sono «6» nel concorso SuperEnalotto di giovedì 16 agosto. La sestina magica rimane in gioco e per l’appuntamento di sabato 18 il Jackpot di casa Sisal arriva a 27,6 milioni di euro. L’appuntamento post Ferragosto è comunque ricchissimo, viste le tre vincite con punti «5+», ognuna da circa 138mila euro (precisamente 137.956,68): una è finita a Bergamo, in particolare nel bar/tabacchi di via don Bosco 24/b.

