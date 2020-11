Finisce il turno in terapia intensiva in Fiera

Fuori lo striscione: «Grandi infermieri» L’affetto per Rudy Zanetti espresso in uno striscione appeso fuori da casa sua a Stezzano. «Ha spazzato via in un istante la stanchezza».

«Tra i grandi infermieri di Bergamo ce n’è uno per noi speciale: grazie Rudy»: ha trovato questo striscione al rientro a casa, a Stezzano nella via in cui abita, dopo un turno nella Terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni allestita in Fiera. «Non so chi lo abbia realizzato e appeso ma vorrei fargli sapere che mi ha fatto molto piacere e ha spazzato via in un istante la stanchezza che avevo addosso» racconta l’infermiere Rudy Zanetti che è ancora in prima linea in questa seconda ondata della pandemia da Covid. Una testimonianza genuina di affetto e vicinanza agli operatori sanitari che anche in questa seconda ondata si stanno spendendo senza sosta per assicurare cure e vicinanza ai malati di covid e a tutti gli altri pazienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA