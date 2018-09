Fiori e biglietti per ricordare Luigi

Messaggi alle fermate dei bus in città Biglietti, fiori, messaggi stanno facendo capolino in alcune fermate dei bus della provincia per ricordare Luigi Zanoletti. Lunedì la marcia pacifica in Valle Seriana.

La tragedia di Luigi Zanoletti, il 14enne di Ardesio rimasto schiacciato nello scontro tra due pullman lunedì scorso all’interno della stazione Sab di Gazzaniga, ha profondamente scosso il mondo della scuola bergamasco, con tante iniziative promosse in questi giorni. C’è grande attesa per la marcia pacifica di lunedì mattina (1 ottobre) che partirà alle 8 dall’Isiss Valle Seriana a Gazzaniga, la scuola superiore che Luigi aveva scelto e che aveva appena iniziato a frequentare, e che lungo la pista ciclabile arriverà fino alla stazione di Bergamo raccogliendo gli studenti delle altre scuole durante il tragitto.

Tra i tanti gesti di solidarietà anche quello, ad esempio, di ragazzi e professori dell’Istituto «Mario Rigoni Stern» di via Borgo Palazzo che hanno lasciato fiori e messaggi alla fermata dell’autobus a due passi dal viadotto di Via delle Valli. Lasciamo un fiore perchè la notizia ci ha scossi, perché tragedie del genere non dovrebbero accadere, perché non rimaniamo indifferenti e ci fanno aprire gli occhi, scrivono. Vicini al dolore della famiglia, dei compagni di classe, degli amici. Il ricordo di Luigi sta accomunando senza differenze in questi giorni le scuole di città e provincia. Il servizio di Matteo De Sanctis per Bergamo Tv.

