«Forza Bergamo»: il video dagli Stati Uniti

L’affetto degli italiani negli Usa per la città Inviato al pugile Luca Messi e rivolto a tutti i bergamaschi. Guarda il video.

Un video girato dagli italiani che vivono in America, nel New Jersey, e inviato al pugile Luca Messi ma rivolto in particolare a tutti i bergamaschi. Dai connazionali che vivono negli Stati Uniti l’invito a «stare uniti» e a non perdere la fiducia. Le immagini di Bergamo si alternano a quelle delle frecce tricolori e delle bandiere nazionali. Il grido degli italiani che vivono negli Usa, dove sono scattate restrizioni alla mobilità per combattere il coronavirus, è uno solo: «Forza Bergamo».

