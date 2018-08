Funghi, 4 intossicati. «Controllateli» Cosa sapere su «L’Eco» di oggi

Funghi, 4 intossicati. «Controllateli»

Sale l’allerta in provincia per il rischio di avvelenamento da funghi. Quattro persone nei giorni scorsi sono rimaste intossicate, in due episodi diversi, dopo averli mangiati: si tratta di due coppie che hanno corso il rischio di gravi complicazioni.