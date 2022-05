Ghione e Staffelli, Striscia la Notizia fa tappa al torneo dell’Accademia dello sport

Sport e Solidarietà portano a Bergamo i protagonisti del programma satirico «Striscia La Notizia». Nel tardo pomeriggio di martedì 31 maggio è previsto l’arrivo di Jimmy Ghione, Moreno Morello, Chiara Squaglia e Valerio Staffelli, accompagnati dal Gabibbo, da altri inviati e dagli autori televisivi. I protagonisti di Striscia sono da sempre vicini ai progetti benefici portati avanti dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà fondata da Giovanni Licini. Questa sera tutti con la racchetta da tennis o da padel in mano per vincere sul campo ma soprattutto nel sociale. Appuntamento alla Cittadella dello Sport, in via Gleno 2L, dove si sta svolgendo il torneo di Tennis dell’Accademia, nelle nuove strutture in collaborazione con il Csi di Bergamo con campi da tennis, padel e tribune per assistere alle partite. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e ad accesso libero.